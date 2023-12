Wo der „Zauber“ für weniger Zucker stattfindet

Investitionen in neue Zutaten

Um den Menschen Optionen mit weniger und ohne Zucker bieten zu können, werden zuckerfreie Süßstoffe in vielen Lebensmitteln und Getränken verwendet. Coca-Cola hat starkes Vertrauen in die Wissenschaft hinter der Sicherheit der Zutaten. Süßstoffe gehören zu den am besten untersuchten Lebensmittelzutaten. Zahlreiche Studien bestätigen ihre Sicherheit. Bevor ein Lebensmittelzusatzstoff wie Süßstoffe zur Verwendung in Lebensmitteln und Getränken zugelassen wird, wird er eingehend geprüft. Coca-Cola beobachtet die Entwicklungen und Möglichkeiten rund um Süßstoffe und Zuckerreduktion laufend, investiert in neue Zutaten und passt die Rezepte an, um die Getränke zu verbessern - diesen Weg geht Coca-Cola bereits seit Jahrzehnten.