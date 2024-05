SPÖ stellt LH-Anspruch, KPÖ mit Palästina-Flaggen

Die Uhr zeigt 9.18 Uhr, die Jungen Paldauer stimmen „Ein Bett im Kornfeld“ an, die Bierbänke am Grazer Hauptplatz sind gut gefüllt. Direkt vor der Bühne haben die Granden Platz genommen, die gerade noch den Aufmarsch durch die Innenstadt angeführt haben: der oberste Rote, Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang, neben Soziallandesrätin Doris Kampus und EU-Spitzenkandidatin Elisabeth Grossmann sowie AK-Wahl-Sieger Josef Pesserl. Beim Marsch las man hinter ihnen am großen, roten Banner in weißen Lettern: „Reiche besteuern statt beschenken!“