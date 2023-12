Neues Landesbudget 2024 braucht schon ein Update

Schlampigkeit war’s nicht, eher lag es am strengen Fristenlauf für die Behandlung des Voranschlags im Landtag. Dadurch waren das Ergebnis des neuen Finanzausgleichs und die großzügige Inflationsabgeltung im öffentlichen Dienst erst nach dem Finanzausschuss da. Am Gesamtdefizit des kommenden Jahres – 196,9 Millionen Euro – soll sich dadurch aber nichts ändern, es kommt bloß zu diversen Umschichtungen. Die reinen Finanzschulden des Landes werden damit auf 1.388,1 Millionen Euro ansteigen, was noch viel Sicherheitsabstand zum neuem Schuldenlimit von 25 Prozent der Einnahmen eines Jahres bedeutet.