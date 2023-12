Pkw-Lenkerin nach Frontalcrash ohne Bewusstsein

Eine 25-jährige Autofahrerin hat am Dienstag in Reuthe nach einem Frontalzusammenstoß das Bewusstsein verloren. Sie wurde von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug geborgen und mit dem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen. Die 52-jährige Unfallgegnerin kam mit leichten Verletzungen davon, eine weitere in den Unfall verwickelte Frau blieb unverletzt.