Promis sammeln für in Not geratene Familien

Die „Krone“-Leser und der Südpark helfen in der Weihnachtszeit in Not geratenen Menschen in Kärnten. Dafür steigt am 8. Dezember ab 11 Uhr im Klagenfurter Einkaufszentrum wieder der traditionelle Charity-Punsch. Und wie jedes Jahr werden auch heuer zahlreiche Prominente bei der Veranstaltung erwartet. „Sogar Schlager-Stern Nik P., der schon einige Auftritte im Südpark hatte, schaut vorbei“, verrät Geschäftsführer Heinz Achatz stolz. Auch Gottfried Würcher von den Nockis, Moderator und Sänger Marco Ventre, Otto Lobenwein, die Musiker Silvio Samoni und Charly Kaiser, Kärntnermilch-Chef Helmut Petschar, Landesvize Beate Prettner, Feldkirchens Bürgermeister Martin Treffner, Villachs Ex-Stadtchef Helmut Manzenreiter und viele weitere Ehrengäste werden wieder Punsch ausschenken“, erzählt Achatz.