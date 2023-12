Arizona Coyotes fegen Washington Capitals vom Eis

In Tempe führte das Heimteam schon im ersten Drittel und nach nur acht Torschüssen 5:0. Nick Schmaltz erzielte zwei Treffer, das 6:0 gelang Nick Bjugstad im zweiten Abschnitt in Unterzahl. Arizona hat nun fünf Spiele in Serie gewonnen und liegt im Westen auf einem Play-off-Platz.