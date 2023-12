Hunderte Liter Lkw-Diesel bei Unfall ausgetreten

Auf der Westautobahn verlor am Dienstag kurz nach Mitternacht ein Lkw-Fahrer die Kontrolle über sein Gefährt und kollidierte mit einem Anpralldämpfer. Der Lenker erlitt dabei Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Mehrere hundert Liter Diesel gelangten in den Grünstreifen, sodass dieser abgetragen werden musste.