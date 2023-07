10.000 Euro Verluste: Kostenfalle Videospiele

„Alles fing an, als ich mit neun Jahren zu Weihnachten meine erste eigene Konsole bekommen habe“, erinnert sich Max (Name von der Redaktion geändert) an seinen unschuldigen Start in die Gamingwelt zurück. Für das Gespräch mit der „Krone“ möchte er unerkannt bleiben. Mittlerweile ist der leidenschaftliche Zocker 23 Jahre alt und tief verschuldet. 10.000 Euro (!) verlor Max beim Zocken - allerdings nicht am Automaten oder im Casino. Denn wie 32 Prozent der zockenden Österreicher (siehe Grafik) spielt auch Max am liebsten „FIFA“.