1000 Einsätze: Pannenhelfer schwitzten wegen Kälte

Der Schnee und die Kälte sorgten bei den Pannenhelfern des ÖAMTC für hitzige Tage. “Wir stehen im Dauereinsatz, alle Fahrzeuge sind im Einsatz, das werden so an die 60 sein“, so Cheftechniker Dieter Lepschy. Um 15 Uhr „feierte“ man am Montag den 1000. Einsatz. Eingefrorener Diesel, marode Batterie und vereiste Türen waren die Hauptprobleme der Autofahrer.