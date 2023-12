In Oberösterreich ging es frostig in die Woche

In den Bergen ist es wärmer

Der kälteste Ort im Innviertel war, laut GeoSphere Austria, Reichersberg mit minus 18 Grad und sogar in Linz war es mit minus 11 Grad frostig kalt. Wer es nicht ganz so kalt will, der sollte in die Berge. Denn am Feuerkogel hatte es um 9 Uhr bei strahlendem Sonnenschein nur minus 0,6 Grad hatte.