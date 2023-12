Wiener Volksheldin darf wieder in Frieden ruhen

Erinnerung mit Absicht getilgt

Das Rathaus versprach in Gestalt von Bürgermeister Karl Seitz an Manhardts offenem Grab damals , sich auf ewig um dessen Pflege zu kümmern, doch die Erinnerung an den Schwur und alle Spuren dazu wurden unter NS-Herrschaft mit Absicht getilgt: Gertrude und Georg Littner, die Manhardt vor einer herannahenden Bierkutsche rettete, waren jüdische Kinder. Der Familie gelang Jahre später im letzten Moment die Flucht aus Österreich in die USA.