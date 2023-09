Wien löst Versprechen an „Heldin aus dem Volk“ ein

Manhardts Opfer war nicht vergebens. Wie „Krone“-Recherchen in historischen Archiven ergaben, gelang der gesamten Familie Littner unter abenteuerlichen Umständen die Flucht in die USA. Gertrude wurde zu einer Säule der jüdischen Gemeinde im kanadischen Vancouver und engagierte sich dort in der Krebshilfe, Georg blieb in den USA und war später als Luftfahrtingenieur maßgeblich an der Entwicklung des US-Kampfjets F14 beteiligt. Beide haben zahlreiche Nachkommen.