Alko-Lenker rammte Welser Rad-Profis mit 100 km/h

Psychologische Hilfe dank Außenministerium

Das Team Felbermayr Simplon stellte Kontakt zu Österreichs Außenministerium in Kroatien her, welches für die geschockten Teammitglieder des heuer auf 16 Fahrer aufgestockten Teams auch psychologische Hilfe organisierte. Wenngleich der Schock bei den Messestädtern tief sitzt, will die Mannschaft das in Vorbereitung auf den Saisonstart im Jänner nötige, zehntägige Trainingslager trotz des Horror-Unfalls in Angriff nehmen.