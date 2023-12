13. Sternzeichen: Wie der Schlangenträger tickt

Fast jeder zweite Österreicher glaubt laut Umfragen zumindest „ein bisschen“ an Astrologie. Sind Sie Steinbock, Löwe, Zwilling, Fisch? Was aber, wenn sie bislang ans Falsche geglaubt haben? Was, wenn sie gar kein Steinbock, kein Krebs und auch kein Löwe sind, weil sich plötzlich alles verschoben hat? Tatsächlich ist das laut Forschern möglich.