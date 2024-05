Schlag gegen Schwangere endet mit einer Umarmung

Anfang März brodelte in Braunau die Gerüchteküche: Nach einem großen Polizeieinsatz war sogar von Mord die Rede. Die „Krone“ deckte damals auf, was wirklich passiert war: Eine 25-Jährige soll ihrer um zwei Jahre älteren und schwangeren Schwester eine Spielzeugpistole an die Schläfe gehalten, ihr damit gegen den Kopf geschlagen und sie mit der Faust in den Bauch geboxt haben. Folgen für den Fötus dürfte die vermeintliche Attacke zum Glück nicht gehabt haben,