27 Meter hoher Turm im Zentrum sorgt für Aufregung

Aus der Ferne stach beim Blick auf Garsten in der Vergangenheit immer das alte Stift, in dem die Justizanstalt untergebracht ist, ins Auge. Nun prägt aber der 27 Meter hohe Turm einer Zulieferfirma für die BMW-Werke in Steyr das Ortsbild der Nachbargemeinde von Steyr.