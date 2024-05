Vermutlich gestohlene Fahrräder in Busch entdeckt

Ein Zeuge hatte am Freitag um die Mittagszeit in Braunau mehrmals zwei männliche Jugendliche beobachtet, wie diese mit Fahrrädern in Richtung der naheliegenden Bahngleise fuhren. Am Abend fand er in der Nähe der Gleisanlage gleich zehn in einem Gebüsch versteckte Fahrräder. Nun werden die Besitzer gesucht.