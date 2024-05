„Teamtrainerin fühlte sich körperlich bedroht!“

Was ist vor fünf Tagen nach dem Scheitern des erst im Vorjahr ins Leben gerufenen rot-weiß-roten Ruder-Achters bei der finalen Olympia-Qualifikationsregatta in Luzern in Österreichs Mannschaftszelt passiert? Ein offenbar über den 16-Sekunden-Rückstand des viertplatzierten ÖRV-Bootes auf Sieger USA empörter Vater zwei Achter-Ersatzathleten erklärte Freitag gegenüber der „Krone“: „Ich hab’ Rita Hendes (Anm. Achter-Nationalmannschafts-Trainerin) ins Gesicht gesagt, dass ihr Einsatz okay, ihr Know-how aber veraltet ist und man mit 30 Jahre alten Methoden kein Nationalteam trainieren kann.“