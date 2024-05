Mühlviertler „Mission“ für die Hilfsbedürftigen

In der Neujahrsnacht 1872/73 beschlossen Ludwig Schwarz und sein Bruder Ernst, ebenfalls ein evangelischer Pfarrer, mit einigen Freunden, darunter die Gräfin Elvine de La Tour, einen „Evangelischen Verein für Innere Mission“ zu gründen, den die kaiserliche Statthalterei in Linz am 3. Jänner 1873 auch genehmigte – das war die Geburtsstunde des Diakoniewerks.