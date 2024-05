Motorradfahrer mit Helikopter ins Spital gebracht

Zu einem schweren Motorradunfall ist es am Freitagabend in St. Johann am Walde gekommen. Ein 28-jähriger Einheimischer hatte mit seinem Motorrad den Pkw eines 67-Jährigen gestreift und war dadurch zu Sturz gekommen. Dabei zog sich der Biker schwere Verletzungen zu und musste in ein Spital geflogen werden.