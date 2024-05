„Manches im Fußball ist zu extrem geworden!“

Für die er am 29. November 2008 mit erst 15 (!) im Auswärtsderby beim LASK bei den Profis debütierte – und für die er am 27. Mai 2023 nach 368 Pflichtspielen zum letzten Mal auflief. Seine schönste Erinnerung? „Der Aufstieg im Corona-Jahr“, kommt’s überraschend zurück: „Weil die ganze Konstellation extrem war. Zuvor waren wir zweimal am Wiederaufstieg gescheitert. Beim dritten Anlauf kam erst Corona, die Pause und später eine Unserie, ehe es wir am Ende noch knapp geschafft hatten!“ Nachsatz: „Das war über Wochen und Monate eine Phase, in der du alles drinnen hattest.“