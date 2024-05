GAK beendet Meister-Saison mit 4:2 gegen KSV!

Der GAK hat sich standesgemäß aus der 2. Liga verabschiedet! Die Grazer Athletiker, die seit drei Wochen als Aufsteiger in die Bundesliga feststehen, gewannen am Samstag in der letzten Runde zu Hause gegen den Kapfenberger SV mit 4:2 (2:1). Über 7000 Fans in Liebenau bejubelten die Übergabe des Meistertellers und zogen danach zur Meisterparty auf den Freiheitsplatz.