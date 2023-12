Anna Gasser am Limit! 45.000 Kilometer um die Welt

„Bei uns sind solche Strecken normal!“

„Bei den Skifahrern ist das dauernd Thema. Bei uns ist’s aber normal, dass wir viel zu oft solche weiten Strecken zurücklegen“, ärgert sich Gasser, dass der FIS-Kalender der Freestyle-Boarder einer Weltreise gleicht. Denn der Slopestyle-Auftakt findet Mitte Jänner wieder in Europa statt. Dann geht’s (auch für die X-Games in Aspen) erneut in die USA – und zum Finale wieder zurück in die Schweiz. Startet ein Athlet also bei allen Bewerben, legt er in der Saison über 45.000 Kilometer zurück!