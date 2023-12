Streit eskaliert: Mann wirft Tisch nach Polizist

Lautes Geschrei

Am Einsatzort wurden die Beamten im Stiegenhaus bereits vom 18-jährigen Bruder erwartet. Aus der Wohnung konnte man noch vor der Tür lautes Geschrei wahrnehmen. In der Wohnung befanden sich der 21-Jährige (Stbg.: Rumänien) und sein 39-jähriger Vater. Der 21-Jährige soll stark alkoholisiert gewesen sein und habe in diesem Zustand mit seinem Vater zu streiten begonnen.