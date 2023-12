Diebinnen wurden am Klo mit ihrer Beute erwischt

Beute gefunden

Als sie die Streife sahen, verschwanden sie sofort wieder in der Toilette. Bei der anschließenden Durchsuchung der Räumlichkeiten fanden die Beamten die zwei jugendlichen Mädchen - in einer Kabine versteckt, mit weiterem Diebesgut. Bei den folgenden Ermittlungen konnten insgesamt acht Tatorte ausgeforscht werden, an denen die Jugendlichen Alkohol, Tabakwaren, Toilettenartikel, Haushaltsartikel und diverse andere Gegenstände gestohlen hatten.