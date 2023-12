Präsentation: Die besten Schlagzeilen der „Krone“

Im 34. Schlagzeilenbuch hat die „Krone“ die bewegendsten Geschichten des Jahres gesammelt: von der Landtagswahl im März, über die heftigen Unwetter im Sommer bis hin zum großen Millionen-Prozess um die Krypto-Firma EXW. In Gesellschaft unzähliger Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Kultur, Politik und Sport wurde am weihnachtlich-dekorierten Schiff am wunderschönen Wörthersee das Schlagzeilenbuch 2023 präsentiert.