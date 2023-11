Zum „Krone“-Geburtstag auf Tour durchs ganze Land

Bereits in aller Frühe hat Promotor Sebastian Brandstetter am Montag die frisch zubereiteten Torten abgeholt; und dann geht’s auch schon los – dieses Mal im Großraum Klagenfurt. Unser Ziel: Abonnentinnen und Abonnenten, die schon von Anfang an, also seit dem 6. November 1983 die „Kärntner Krone“ beziehen.