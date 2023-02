40 Jahre „Kärntner Krone“: 40 Wochen tolle Preise

Biergenuss das ganze Jahr

Die Suche nach dem ersten Gewinn - und versprochen, es wird für alle etwas dabei sein, von Alt bis Jung, von Klein bis Groß, vom Konzertfan bis zum Outdoor-Sportler - hat uns nicht weit geführt: in die Schleppe-Brauerei direkt gegenüber unserer Redaktion am Krone Platz in Klagenfurt. 1607 gegründet, wird dort seit über 400 Jahren das Brauhandwerk gepflegt. Und was ist der Gewinn? „Ein Jahresbedarf an Schleppe-Bier: zwölf Kisten“, bestätigt Marketing-Manager Peter Peschel.