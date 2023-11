Drei Lenker mit Suchtgift und Alkohol erwischt

Ein 49-Jähriger war am Mittwochabend in Eben unterwegs, als die Polizei ihn anhielt und ihn zum Alko-Test bat. Der Lenker hatte 1,46 Promille im Blut. Etwa zur gleichen Zeit stoppten die Beamten einen 29-Jährigen in der Stadt Salzburg (Fasaneriestraße). Bei ihm ergab der Alko-Test 0,84 Promille.