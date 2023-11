Britische Armee schützt nun Pipelines und Kabel

Nord-Stream-Saboteure flüchteten in die Ukraine

Seit der Zerstörung der Nord-Stream-Gaspipeline in der Ostsee im September 2022 gibt es Sorgen, dass vor allem Russland kritische Infrastruktur von NATO-Mitgliedern beschädigen könnte. Die internationalen Ermittler haben in der Causa Nord Stream noch keinen Schuldigen genannt.