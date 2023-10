Ostsee-Pipeline durch Schiff aus China beschädigt

Am Meeresboden sei eine eineinhalb bis vier Meter breite Schleppspur zu sehen, die zur Schadensstelle an der Gasleitung führe, sagte Risto Lohi von der ermittelnden finnischen Kriminalpolizei am Dienstag auf einer Pressekonferenz. Einige Meter davon entfernt habe man auch einen Anker gefunden, der die Spur und die Schäden vermutlich verursacht habe.