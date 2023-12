Wie Ungarn schon 2021 Kreml-Propaganda anheimfiel

Kreml-Herr Putin leistet sich ein teures Propaganda-Instrumentarium. Ausländer wurden in aller Welt in Landessprache vom russischen Fernsehen RT bearbeitet, über Nachrichtenagenturen und das Propagandanetzwerk „Sputnik“ werden Nachrichten mit Spin verbreitet, zusätzlich gibt es noch „Trollfabriken“ zur Manipulation der sozialen Netzwerke. Aber wie effektiv lenkt der Kreml damit die öffentliche Debatte? Eine Hightech-Analyse mit Künstlicher Intelligenz am Beispiel Ungarn liefert Antworten.