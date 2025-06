TV-Ärztin sucht einen Mann für Barbara Karlich

Jetzt wird sie Fahrlehrerin

Doch was macht sie bis dahin? Daheimsitzen und Däumchen drehen? Gewiss nicht! Stattdessen hält sie sich an das Motto „The show must go on!“ und widmet sich einfach jenen Aufgaben, die als Nächstes anstehen. „Der Sommer wird alles andere als fad. Meine Tochter Gloria macht mit mir den Führerschein. Die ersten 2000 Kilometer sind wir schon gefahren und genießen die Zeit miteinander sehr. Vielleicht sagt sie was anderes, aber ich bin super entspannt. Übrigens: Nicht nur sie wird büffeln. Auch ich darf wieder Text lernen“, verrät Karlich.