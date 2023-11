Nahost: Anrainer fürchten Ende der Feuerpause

Auslöser des Gaza-Kriegs war das schlimmste Massaker in der Geschichte Israels. Dabei wurden am 7. Oktober mehr als 1.200 Menschen getötet und etwa 240 Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Israel will deshalb die Führung und die militärischen Fähigkeiten der Hamas zerstören. Das Land kündigte an, nach der Feuerpause die Kämpfe fortsetzen zu wollen. Ein Ende des Kriegs ist damit nicht in Sicht.