Milliardenspende | Milliardenzuckerln

Milliardenzuckerln. Eine Milliarde? Würde die reichen, um René Benkos Signa-Imperium zu retten? Es schwirren atemberaubende Zahlen herum. Atemberaubend auch die Summen, die der Staat ausgibt. Dass Österreich pro Kopf bereits höhere Staatsschulden als Griechenland hat - mit dieser „Krone“-Schlagzeile vom Dienstag hatte Finanzminister Magnus Brunner keine Freude. Auch nicht mit den Reaktionen von FPÖ und Neos, die der türkis-grünen Regierung umgehend vorwarfen, unser Land in den Ruin zu treiben. Brunner dagegen verweist darauf, dass die Krisen der letzten Jahre eine außerordentliche budgetäre Belastung beschert hätten und Österreich von Zuständen wie in Griechenland, das per Euro-Rettungsschirm gerettet werden musste, weit entfernt sei. Unterdessen warnen aber auch Politologen vor einem teuren Wahljahr. Mögliche Wahlzuckerln könnten weitere Milliarden kosten. Süße Zuckerln, die bittere Folgen für die Steuerzahler haben werden.