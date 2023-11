Zweites Primärversorgungszentrum wird eröffnet

Die Vorteile für die Patienten liegen auf der Hand: Die PVZ sind das ganze Jahr über werktags geöffnet. Es gibt keine Schließung wegen Urlaub oder Fortbildung. Die medizinische Grundversorgung an Wochenenden und Feiertagen wird in Bregenz wie bisher auch von den diensthabenden Praxen abgedeckt - fünf Ärzte sind bei den Notdiensten mit an Bord.