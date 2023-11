„Nächstes Jahr gibt es eine neue Nummer eins“

Vor Novak Djokovic kann man eigentlich nur den Hut ziehen. Was er mit seinen 36 Jahren leistet - Wahnsinn! Am Anfang dieses Jahres habe ich gesagt: Das wird seine Saison. Und es hat sich bewahrheitet. Drei Grand-Slam-Titel, dazu den Sieg bei den ATP-Finals - das ist sensationell. Die Krönung wäre der Grand Slam gewesen, auch in Wimbledon war er knapp dran am Titel.