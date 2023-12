1000 Punkte! John Hughes knackt die magische Marke

Drei Klubs, 1000 Punkte

Seine ersten Zähler holte Hughes in der Saison 2008/09 für Salzburg, ehe er für Laibach in zwei Saisonen 149 Punkte (42 Tore) machte. Dann ging’s ein erstes Mal zum VSV - da folgten 170 Punkte in zwei Jahren (124 Spiele). 2013/14 spielte Johnny in Villach auch sein Rekordjahr mit 97 (!) Punkten. Dann kamen weitere sieben Saisonen in Salzburg (insgesamt 546 Punkte!).