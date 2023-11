Spitalsärzte über Wiener „Reförmchen“ zornig

Jetzt Protestmarsch, im Frühling Streik?

Die Kammer hält wegen der „Nebelgranate“ des 150-Millionen-Pakets an ihrem Protesttag am 4. Dezember fest. Der wird aus einem Marsch bestehen, der um 14 Uhr beim Neuen Markt beginnen, dann „zufällig“ am Rathaus vorbeiführen und um 16 Uhr am Stock-im-Eisen-Platz enden soll. Man habe die Proteste damit in einer Zeit vieler Infektionskrankheiten „aus Verantwortungsbewusstsein“ ohnehin so beschränkt, dass es für die Spitäler vertretbar sei. Im Frühjahr, bei geringerer Belastung der Spitäler, deutet laut Ferenci jedoch alles auf einen echten Streik hin.