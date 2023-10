Ärztekammer: „Skandal-Sitzung“ laut MA 40 ungültig

Die Aufsichtsbehörde hat eine erste Entscheidung im Zusammenhang mit den turbulenten Vorgängen in der Wiener Ärztekammer gefällt. Das teilte Präsident Johannes Steinhart am Dienstag mit. Konkret hat die dafür zuständige Magistratsabteilung 40 laut Kammer angeordnet, dass in einer Sitzung keine rechtsgültigen Beschlüsse gefasst worden sind.