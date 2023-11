NEOS: Liveübertragung sofort und bedingungslos

Die NEOS kritisieren die „Orgie an U-Ausschüssen“. Mit der bevorstehenden „Schlammschlacht“ wolle man nichts zu tun haben, sagen Generalsekretär Douglas Hoyos und Vizeklubobmann Nikolaus Scherak. Die im Raum stehende Liveübertragung von U-Ausschüssen will man am liebsten sofort.