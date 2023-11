Jetzt bewerfen sich ÖVP, SPÖ und FPÖ mit Schmutz

Eingesetzt werden könnte der rot-blaue U-Ausschuss noch im Dezember vor Weihnachten. Das Verlangen wird am Freitag im Nationalrat eingebracht. Spätestens aber zu Beginn des kommenden Jahres, sollte die ÖVP dies „unter Einsetzung aller juristischer Tricks verzögern“, so SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer. Im März oder April könnten dann die Befragungen der Auskunftspersonen stattfinden. „Es wird ein sehr kurzer, kompakter Ausschuss sein“, so Krainer. Per Gesetz muss dieser nämlich etwa drei Monate vor der Nationalratswahl zu Ende sein.