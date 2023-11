Sobotka, „König ohne Anstand“: Grüne legen nach

„Benimmregeln verlernt“

Justizministerin und Parteifreundin Alma Zadic habe mit der Einsetzung der Untersuchungskommission „bereits gehandelt, und das ist gut so“, meinte Neßler. Sie würde generell jedenfalls „wesentlich lieber darüber sprechen, was wir an Verbesserungen für die Menschen hergebracht haben und was wir in Österreich noch umsetzen müssen“, anstatt darüber, dass „einige alte weiße Männer ihre Benimmregeln verlernt haben“, nahm die gebürtige Vorarlbergerin, die bei der nächsten Nationalratswahl wieder als Spitzenkandidatin in Tirol antritt, Sobotka erneut ins Visier.