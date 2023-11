Der „König“ der bunten Burger residiert in Braunau

Regionale Produkte

Die Brötchen für die Burger lässt Sefa in der benachbarten Bäckerei Schmitzberger herstellen. „Ich hole sie dort jeden Tag selbst.“ Auch das Fleisch wird täglich frisch geliefert. Und bei Salaten und den Erdäpfeln für Pommes achtet Duru ebenfalls auf hohe Qualität: „Ich biete meinen Gästen nichts an, was ich nicht auch selber essen würde!“