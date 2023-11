Schlager: „Müssen überall Schippe drauflegen“

Einen starken Schlager wird es bei der Auswärtspartie in zwei Tagen auch brauchen. Der Fünftplatzierte der spanischen La Liga führt die Gruppe in der Königsklasse an, fügte den Bullen Anfang Oktober eine 0:2-Heimniederlage zu. Doch Schlager weiß: „In Salzburg haben wir in der zweiten Hälfte auch bewiesen, dass wir es drauf haben. Das werden wir Mittwoch von der ersten Sekunde weg versuchen, dann schauen wir, was rauskommt.“