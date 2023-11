Rückschlag für in Tunnel eingeschlossene Arbeiter

Das Drama um seit fast zwei Wochen in einem eingestürzten Straßentunnel eingeschlossene Bauarbeiter in Indien dauert an: Nach einem neuerlichen Rückschlag bei dem Versuch, sich einen Weg zu den 41 Eingeschlossenen zu bahnen, arbeiteten die Bergungsmannschaften am Samstag wieder mit Hochdruck auch an anderen Lösungen.