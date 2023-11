Videos der Arbeiter in Indien veröffentlicht

In Indien sind erste Videoaufnahmen der Arbeiter veröffentlicht worden, die seit zehn Tagen in einem eingestürzten Autobahntunnel ausharren. Sie haben inzwischen ihre erste warme Mahlzeit erhalten - ein Reis-Linsen-Gericht, das in Flaschen durch eine neu gebohrte Röhre zu den Männern geschickt wurde.