Sobotka übernimmt Vorsitz bei neuen U-Ausschüssen

Gegen Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) gibt es massive Vorwürfe: Die Staatsanwaltschaft prüft - ausgelöst durch das Pilnacek-Tape - einen Anfangsverdacht wegen Amtsmissbrauch, wegen der Verstrickung in andere Affären gab seine Vorsitzführung schon in früheren Ausschüssen kein gutes Bild ab. Trotzdem will Sobotka bei den nun angekündigten parlamentarischen U-Ausschüssen wieder den Vorsitz übernehmen.