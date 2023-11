Inhalte in Taliban-Rede wohl nicht strafbar

Bisher gebe es keine Anhaltspunkte für strafbare Handlungen, die ein Eingreifen der Polizei gerechtfertigt hätten. In der Rede des Taliban-Funktionärs wurde laut Reul unter anderem für Unterstützung und Hilfe für Afghanistan geworben. „Jetzt sagen Sie mir, was daran terroristisch ist.“ Er könne zwar auf die Anwesenheit eines Taliban-Mitglieds verzichten, es gehöre aber auch zur Wahrheit, dass man sich an geltendes Recht halten müsse.