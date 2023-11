Taliban-Vertreter: „Afghanistan ist jetzt sicher“

Abdul Bari Omar war am Donnerstag in Köln-Chorweiler in einer Moschee aufgetreten. Den Namen des organisierenden Vereins hatte der Dachverband DITIB zuerst mit „Afghanischer Kulturverein Köln Meschenich“ angegeben. Der Verein erklärte daraufhin, nicht an der Veranstaltung beteiligt gewesen zu sein, der Vereinsname sei missbräuchlich verwendet worden. Am Samstagabend korrigierte DITIB dann seine Angaben. Tatsächlich sei der Saal Personen zur Verfügung gestellt worden, die DITIB als Vorstand des Vereins „Kulturverein der Kunar Jugendlichen e.V.“ bekannt seien und in dessen Namen handelten.